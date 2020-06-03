Голкипер Коварж может стать игроком «Эдмонтона»

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Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж в ближайшее время может перебраться в НХЛ.
Как сообщает «Советский спорт», по словам 31-летнего вратаря, у него есть предложение от нескольких клубов НХЛ, а завершившийся сезон, возможно, стал для него последним в КХЛ.
Отмечается, то Коварж получил предложение от двух клубов Национальной хоккейной лиги, одним из которых является «Эдмонтон».
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