Первый сбор болгарских биатлонистов пройдет без участия Касперовича и Норицына
Сегодня, 15:11СпортФото: pxhere.com
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Российские тренеры не смогут присоединиться к команде Болгарии на предсезонном сборе, который пройдет в июне.
Как сообщает «Советский спорт», это связано с тем, что болгарское правительство на данный момент не смогло определиться со сроками, когда гражданам из стран, не входящих в Евросоюз, можно будет въезжать в страну.
Как отмечает издание, сборы биатлонистов национально команды в июне пройдут под руководством болгарского тренера Красимира Дочева.
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