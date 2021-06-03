Тагильские гребцы стали чемпионами и призерами Кубка России по гребному слалому, который завершился в Новгородской области. В копилке спортсменов из Нижнего Тагила две золотых, серебряные и бронзовая медали.

Во всероссийских соревнованиях, проходивших на базе Центра гребного слалома в Окуловке Новгородской области с 19 по 24 мая, приняли участие представители 18 регионов страны. В копилку сборной России четыре медали принесли воспитанники нижнетагильской СШОр «Уралец». Чемпионом Кубка России в категории «байдарка-одиночка» стал Никита Губенко. В гонке каноэ-одиночек золотую медаль второй год подряд завоевал Дмитрий Храмцов. Обладателями серебряных наград в командных соревнованиях в гонке байдарок-одиночек стали Никита Губенко, Дмитрий Лабасов и Владимир Камешков. Еще одну — бронзовую медаль в дисциплине К-1 экстрим завоевал Никита Губенко. Четыре тагильских спортсмена по результатам соревнований будут представлять Россию на Кубках мира в Праге (11 — 13 июня) и Маркрейберге (18 — 20июня). А Дмитрий Храмцов, Дмитрий Лабасов и Александр Харламцев примут участие в юниорском первенстве мира в Словении (июль 2021). Напомним, две участницы клуба «Спутник» из Нижнего Тагила включены в состав сборной России по плаванию для участия в Олимпийских играх. Тагильские пловчихи вошли в состав олимпийской сборной России

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