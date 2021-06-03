Тагильские гребцы стали чемпионами и призерами Кубка России

Во всероссийских соревнованиях, проходивших на базе Центра гребного слалома в Окуловке Новгородской области с 19 по 24 мая, приняли участие представители 18 регионов страны.
В копилку сборной России четыре медали принесли воспитанники нижнетагильской СШОр «Уралец».
Чемпионом Кубка России в категории «байдарка-одиночка» стал Никита Губенко. В гонке каноэ-одиночек золотую медаль второй год подряд завоевал Дмитрий Храмцов.
Обладателями серебряных наград в командных соревнованиях в гонке байдарок-одиночек стали Никита Губенко, Дмитрий Лабасов и Владимир Камешков.
Еще одну — бронзовую медаль в дисциплине К-1 экстрим завоевал Никита Губенко.
Четыре тагильских спортсмена по результатам соревнований будут представлять Россию на Кубках мира в Праге (11 — 13 июня) и Маркрейберге (18 — 20июня).
А Дмитрий Храмцов, Дмитрий Лабасов и Александр Харламцев примут участие в юниорском первенстве мира в Словении (июль 2021).
Напомним, две участницы клуба «Спутник» из Нижнего Тагила включены в состав сборной России по плаванию для участия в Олимпийских играх.