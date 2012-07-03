Нижнетагильский хоккеист Александр Радулов заключил долгосрочный контракт с ЦСКА

Как рассказываетпортал sovsport.ru, в ЦСКА давно не было побед, игроки изголодались потитулам и медалям, а с приходом Радулова, все смогут раскрыться, показать, начто способны. Свежие силы, да притом силы перспективные, это всегда хорошо,вероятно, скоро будем поздравлять ЦСКА с победами.

Важнонапомнить, что не так давно Радуловперенес серьезную операцию на колене, из-за которой не смог принять участие вчемпионате мира, однако все прошло успешно.

Недели три назад ему сняли швы с колена. Такчто теперь ничто не сможет помешать Радулову выступать за ЦСКА.Он хотел оказаться в этом клубе, и теперь все карты у негов руках Юрий Николаев, агент игрока.