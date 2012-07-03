Живописнейшую нетронутую природу на большой скорости наблюдали участники велогонки «Мала-хит 2012» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
30 июня на горе Голый Камень прошли велосоревнования по кросс-кантри «Мала-хит 2012». В гонке приняло участие больше полусотни спортсменов из Нижнего Тагила, Шадринска, Екатеринбурга и других городов Урала.
Крутые виражи, головокружительные спуски и изнуряющие подъемы – все это предстояло преодолеть участникам соревнований. Трасса проходила по живописнейшим местам, что особенно оценили спортсмены из других городов. Нетронутый уральский лес, скалы, поля папоротника и завораживающий панорамный вид города в высшей точке трассы не оставили равнодушным ни одного из участников рассказывает один из организаторов велогонки Александр Докучаев.
Александр отмечает, что сложность маршрута не напугала даже детей и юниоров, которые, вслед за профессиональными спортсменами, отважно и целеустремленно преодолевали препятствия трассы. Не отставали и хрупкие девушки: категория «Леди» оказалась неожиданно массовой.
Фотографии предоставлены организаторами соревнований «Мала-хит 2012».
На финише гонки всех угощали питьем и едой, и, подкрепившись пирожками после гонки, участники могли обсудить интересные моменты, поделиться впечатлениями и успехами.
Спонсоры соревнований порадовали победителей полезными призами каждому велосипедисту. Среди всех участников, не только спортсменов, но и зрителей, была проведена лотерея.
Соревнования были высоко оценены профессиональными спортсменами, за плечами у которых уже не один десяток подобных мероприятий. Поэтому следующие этапы, которые непременно будут проводиться, имеют все шансы выйти на достойный региональный уровень, что способствует культурному и спортивному развитию нашего родного города добавил Александр Докучаев.
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