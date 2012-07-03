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Живописнейшую нетронутую природу на большой скорости наблюдали участники велогонки «Мала-хит 2012» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
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Живописнейшую нетронутую природу на большой скорости наблюдали участники велогонки «Мала-хит 2012» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 июля 2012, 10:35Спорт
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