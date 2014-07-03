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Стадион «Спутника» в Нижнем Тагиле отвечает требованиям премьер-лиги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стадион «Спутника» в Нижнем Тагиле отвечает требованиям премьер-лиги

3 июля 2014, 11:05Спорт
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