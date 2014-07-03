Стадион «Спутника» в Нижнем Тагиле отвечает требованиям премьер-лиги

В совещании также приняли участие представители российской футбольной премьер-лиги, Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, администрации Нижнего Тагила, корпорации «Уралвагонзавод», которой принадлежит стадион, и футбольный клуб «Урал».

Нижнетагильский стадион спортивного комплекса «Спутник» – единственный в Свердловской области, который отвечает требованиями премьер-лиги для проведения домашних игр «Урала» в рамках Чемпионата России по футболу.

Однако для того, чтобы окончательно утвердить этот вариант, необходимо установить дополнительные зрительские места, системы освещения, информационное табло и системы видеонаблюдения. Присутствующие договорились о том, что к 4 июля все технические решения по необходимой работе будут подготовлены.

Тем временем, пользователи TagilCity.ru разделились на два «лагеря». Кто-то до последнего не верит в возможность проведения игр на территории Тагила, кто-то от чистого сердца радуется и ждет приезд известных российских клубов. В любом случае, проведение всероссийских соревнований в Нижнем Тагиле – не ново, а в сфере футбола это станет отличным опытом для нашего города.