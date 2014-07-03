Тагильский гиревик одержал две победы на Чемпионате Европы в Таллине (ФОТО)

Сергей Бестужев родился на Кубани. С 12-ти лет он занимается разными видами спорта – легкая атлетика, борьба, офицерское многоборье в военном училище, куда поступил, будучи юношей. В 2011 судьба привела Сергея в Тагил. В общем, Сергей самый настоящий «энерджайзер», каким остается до сих пор. Сейчас ему 43, он военный пенсионер. Сергей полон сил, он в прекрасной форме и, кажется, готов и дальше защищать честь своей страны на международной арене. Говорит, что выступать под флагом России – самая лучшая мотивация.

Кстати, в гиревой спорт Сергей пришел благодаря своей службе в Тюмени (а она, как мы знаем, славится своими гиревиками). Антон Сауков, который с недавних пор занялся развитием гиревого спорта в Нижнем Тагиле, – родом из Тюмени.

В феврале в Нижнем Тагиле состоялись областные соревнования по гиревому спорту, Сергей тогда одержал безоговорочную победу над своими «коллегами». Затем спортсмену предложили съездить на Чемпионат России в город Курск, там у нашего земляка – второе место. Все соревнования, рассказывает Сергей, имеют жесткий отбор, то есть соперники – сильнейшие. Не зря российские гиревики славятся на весь мир.

После Чемпионата России Сергею предложили поехать в Европу. Единственный вопрос, вызывающий трудности, - финансирование поездки. Содействие, напомним, оказал глава Дзержинского района Руслан Рафаильевич Юсупов, который познакомил Сергея с Владиславом Валерьевичем Юденко, директор ТЦ «Гороскоп». Организация взяла на себя все – расходы на дорогу, на участие в соревновании, на проживание.

Было 12 команд по 9 человек в команде, мужчины и женщины. В двух своих выступлениях наш земляк показал лучший результат, опередив своих соперников.

Сергей взял 1 место - толчок 2-х гирь (24 кг) с результатом 133 и 1 место - рывок 1 гири (с результатом 203 раза).

Поездка в эстонскую столицу – яркое приключение в жизни спортсмена. Рассказывает, что тяжело перенес дорогу. Тяжело далась и разница во времени:

Разница в три часа с нашим временем. По плану должен быть завтрак, а мы только просыпаемся. Должен быть обед, а мы заступили на соревнования. Начал выступать в четыре часа дня, голодный.

На Чемпионат Европы, понятное дело, съехались представители европейских стран, в том числе украинские спортсмены. Сергей остался под впечатлением от того согласия и понимания, которое было среди спортсменов. Взаимовыручка, теплое отношение и отсутствие всякого негатива, напряжения – это запомнилось Сергею.

Сергей даже шутит, что не думал, что эстонцы действительно так своеобразно разговаривают. Чтобы слушать мэра, который открывал соревнования, присутствующим понадобилось много выдержки. Организация мероприятия – на высоком уровне, отмечает наш гиревик.

Когда выходишь на помост, понимаешь, что выступаешь за Россию. Боковым взглядом наблюдаешь за соперником. Со мной стоял эстонец. Время идет, нужное многое успеть. Тебе тяжело, стоишь, терпишь, ничего не замечаешь. Под конец начинают кричать. Я увидел, что сделал соперника на три очка. До этого увидел, как один литовец под конец своего выступления просто напросто упал на помост поделился Сергей с TagilCity.ru.

Сергей Бестужев рассказал о преимуществах гиревого спорта, согласившись с тем, что это один из самых малозатратных видов спорта.

Здесь работает весь организм, ноги, руки, плечи, спина, пресс. При толчке и рывке организм работает в совокупности.

В скором времени Сергей намерен посетить молодых гиревиков Нижнего Тагила, которые занимаются на Руднике под руководством его коллеги Родиона Нургалиева. Это прекрасный пример для ребят, видеть то, как их старший единомышленник добивается успехов в этом виде спорта. Более того, расцвет гиревого спорта в нашем городе – это отличный шанс задействовать еще больше молодежи, отвлечь от негатива и направить силу в нужное русло.