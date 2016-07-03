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Уроженец Нижнего Тагила хоккеист Александр Радулов подписал контракт с клубом «Монреаль Канадиенс»
Сюжеты:
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Уроженец Нижнего Тагила хоккеист Александр Радулов подписал контракт с клубом «Монреаль Канадиенс»

3 июля 2016, 11:00Спорт
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