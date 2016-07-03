Уроженец Нижнего Тагила хоккеист Александр Радулов подписал контракт с клубом «Монреаль Канадиенс»
3 июля 2016, 11:00Спорт
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Хоккеист Александр Радулов, известный российский нападающий, подписал контракт с профессиональным клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс».
Сюжеты: Нижний Тагил
Спортивное сотрудничество, согласно контракту, с одним из старейших и самым титулованным клубом продлится один год. Зарплата хоккеиста составит 5,75 миллионов долларов в год, сообщается на сайте клуба НХЛ.
В нынешнем сезоне, который не так давно завершился, уроженец Нижнего Тагила стал вторым лучшим бомбардиром в регулярных матчах. В составе российской сборной Радулов становился чемпионом мира два раза. Однако, в последних трех мировых первенствах Александр участия не принимал из-за травм. Добавим, 5 июля Александр Радулов отпразднует свое 30-летие.
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