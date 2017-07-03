Чемпионат по детскому парусному спорту прошел на Тагильском пруду (ФОТО)

В Нижнем Тагиле закончился Открытый чемпиона и первенство по детскому парусному спорту. В мероприятии, проходящем на городском пруду, приняли участие 23 юных яхтсмена из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

В классе яхт «Оптимист» первое место получил тагильчанин Дмитрий Чирюмов. 2 и 3 места заняли екатеринбуржцы Александр Михайлов и Иван Мишин соответственно.

В классе яхт «Кадет» 1 и 2 места достались гостям из Екатеринбурга. 1 место забрали Егор Кравченко и Кирилл Ушаков. 2 место получили Дмитрий Цип и Рустам Сафин. На 3-ем месте тагильчане Данил Сурин и Максим Шитов.

1 место в классе яхт «Луч» заняла Дарья Попова из Екатеринбурга. Тагильчане Яна Худякова и Евгений Микишев заняли 2 и 3 места соответственно.

Следующая гонка состоится 30 июля, в день ВМФ. По результатам этих гонок будут выбраны участники Открытого первенства по парусному спорту в Нижнем Тагиле. Оно пройдет в День города в августе, сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.