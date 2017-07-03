Новый рекорд России в воркауте установлен жителем Нижнего Тагила: предыдущее достижение увеличено вдвое (ФОТО, ВИДЕО)

Этот элемент воркаута выглядит как фигура «ласточка» в воздухе или кому-то это больше напомнит супермена в полёте. Правильно элемент называется «задний горизонтальный вис на одной руке».

На стадионе «Высокогорец» в Нижнем Тагиле ребята зафиксировали на видео достижение и позже оно было отправлено в «Книгу Рекордов России».

Видео одобрили и внесли в книгу рекордов России. Тем самым установил рекорд России в элементе воркаута, а именно в заднем горизонтальном висе на одной руке на перекладине. Провисел 36 секунд. Предыдущий рекорд составлял 17 секунд рассказал редакции TagilCity.ru Фанис Хайруллин.

Также он добавил, что это уже не первая попытка.

И это была вторая попытка. В первый раз удержал 18 секунд, но засчитали только 16, не хватило 2-х секунд, чтобы побить рекорд, а он составлял 17 секунд пояснил спортсмен.