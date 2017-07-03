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Сборная России по волейболу проиграла Сербии в финале Кубка Ельцина в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сборная России по волейболу проиграла Сербии в финале Кубка Ельцина в Екатеринбурге

3 июля 2017, 08:15Спорт
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