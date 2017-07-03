Сборная России по волейболу проиграла Сербии в финале Кубка Ельцина в Екатеринбурге
3 июля 2017, 08:15Спорт
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Накануне в рамках Кубка Ельцина-2017 по волейболу за победу боролись команды России и Сербии. Ранее спортсменки, вышедшие в финал, обыграли своих соперниц – сборные Болгарии, Казахстана и Турции.
Сюжеты: Екатеринбург
Сербия впервые боролась за золотую медаль, а для российской команды это была бы десятая победа.
Однако юбилейного выигрыша не случилось, россиянки уступили команде Сербии - 2:3.
Сражение проходило на площадке ДИВСа, где трибуны были заполнены практически на полную, пишет ЕТВ.
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