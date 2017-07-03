Юный екатеринбуржец вынес на игровое поле Финала Кубка конфедераций футбольный мяч (ФОТО, ВИДЕО)

Юный житель Екатеринбурга, 13-летний Артем Костюкевич, вынес футбольный мяч на игровое поле в Финале Кубка конфедерации. Финальная игра проходила на стадионе Крестовского острова в Санкт-Петербурге.

Мальчик получил такую возможность, победив на специальном конкурсе. Артем еще до школы стал интересоваться и заниматься футболом. Для конкурса он сделал видео с кадрами и фото с тренировок, а также рассказал о его участии в футбольных играх. Так, в большом футболе Артем является правым полузащитником, в мини-футболе нападающий. Ко всему этому юный екатеринбуржец является капитаном школьной футбольной команды, сообщает E1.ru.

Как говорит сам Артем, ему все очень понравилось. Однако он очень волновался. Но ему стало легче, когда он услышал гимн.

Также он отметил, что ему больше всего запомнилось рукопожатие с главным арбитром матча.

Фото, видео: E1.ru