«Фиорентина» заинтересована в переходе Алексея Миранчука из «Локомотива»
Вчера, 22:01СпортФото: wikimedia.org
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Флорентийский клуб впечатлили голы российского полузащитника в матчах Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Клуб серии А «Фиорентина» рассмотрит возможность трансфера полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщает «Советский спорт».
Итальянские СМИ утверждают, что 24-летний Алексей Миранчук может покинуть «Локомотив» уже нынешним летом. Помимо «Фиорентины» игра россиянина в осенних матчах Лиги чемпионов впечатлила и «Милан».
Алексей забил по одному голу в двух встречах против чемпиона Италии «Ювентуса». Также на его счету девять забитых мячей и пять результативных передач в 22 матчах чемпионата России нынешнего сезона.
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