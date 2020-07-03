«Фиорентина» заинтересована в переходе Алексея Миранчука из «Локомотива»

Итальянские СМИ утверждают, что 24-летний Алексей Миранчук может покинуть «Локомотив» уже нынешним летом. Помимо «Фиорентины» игра россиянина в осенних матчах Лиги чемпионов впечатлила и «Милан».

Алексей забил по одному голу в двух встречах против чемпиона Италии «Ювентуса». Также на его счету девять забитых мячей и пять результативных передач в 22 матчах чемпионата России нынешнего сезона.