Нижний Тагил может лишиться права проведения Кубка мира по прыжкам с трамплина

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отняла у России право на организацию и проведение этапа летнего Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Проведение летнего этапа было запланировано на 18-19 августа 2018 года в Сочи на олимпийском комплексе трамплинов «Русские горки».

Россию лишили этого права по причине того, что мероприятие не было включено в «Перечень особо значимых спортивных мероприятий Минспорта РФ в 2018 году».

По существующим в России правилам эти соревнования автоматически включаются в «Перечень особо значимых спортивных мероприятий Минспорта РФ» и финансируются согласно установленным нормативам. И вдруг неожиданно оказалось, что это мероприятие не включено в «Перечень особо значимых спортивных мероприятий Минспорта РФ», а значит – нет и финансирования. И нам пришлось в последний момент отказаться от его проведения, сообщил вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славской.