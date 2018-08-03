Спортсмен из Нижнего Тагила вошел в студенческую сборную России по баскетболу

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20-летний баскетболист из Нижнего Тагила попал в сборную Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).
Источник: «Тагильский рабочий»
Молодой человек начал заниматься баскетболом у одного из тренеров ДЮСШ №4.
2 августа 2018 года спортсмен в составе команды вылетел в Южную Корею, где будет проходить международный студенческий турнир.
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Фото: «Тагильский рабочий»
Тагильский баскетболист выступает в составе команды Казани «УНИКС-2» и «Академии спорта». Он принимал участие в матче звезд АСБ и матче молодых звезд.
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