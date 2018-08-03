Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Спортсмен из Нижнего Тагила вошел в студенческую сборную России по баскетболу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
C529ce66d0e6ee82366098cfc8ef9ca1

Спортсмен из Нижнего Тагила вошел в студенческую сборную России по баскетболу

Сегодня, 12:10Спорт
Читайте
также
Как подготовить ребенка к школе
Детские сады будущего: уникальный опыт Нижнего Тагила
Итоги конкурса «Лучший дом, двор, подъезд» подведены в Нижнем Тагиле