В Екатеринбурге на обновление двух объектов ЧМ потратят 86 миллионов рублей

Подрядчик определится по итогам аукциона. Работы должны быть закончены до конца 2019 года.

Большую часть денег — 68,8 миллиона рублей — выделили на ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». До 29 ноября 2019 года подрядчик должен заменить газон, сделать беговые дорожки и участки для прыжков в длину, установить забор вокруг футбольного поля, оборудовать площадки для баскетбола, волейбола и воркаута.

На «Химмаш» выделено 17,6 миллиона рублей. За эти деньги компания улучшит футбольное поле: заменит газон, нанесет разметку, сделает ограждение, поставит новые ворота и ветрозащитный экран. Сдача объекта пройдет в декабре 2019 года.