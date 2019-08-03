В Екатеринбурге на обновление двух объектов ЧМ потратят 86 миллионов рублей
В Екатеринбурге на реконструкцию спорткомплексов «Химмаш» и «Калининец» потратят 86,4 миллиона рублей, сообщает издание ЕТВ.
Подрядчик определится по итогам аукциона. Работы должны быть закончены до конца 2019 года.
Большую часть денег — 68,8 миллиона рублей — выделили на ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». До 29 ноября 2019 года подрядчик должен заменить газон, сделать беговые дорожки и участки для прыжков в длину, установить забор вокруг футбольного поля, оборудовать площадки для баскетбола, волейбола и воркаута.
На «Химмаш» выделено 17,6 миллиона рублей. За эти деньги компания улучшит футбольное поле: заменит газон, нанесет разметку, сделает ограждение, поставит новые ворота и ветрозащитный экран. Сдача объекта пройдет в декабре 2019 года.
Напомним, «Калининец» и «Химмаш» задействовали на Чемпионате мира по футболу 2018 года для тренировки спортсменов.