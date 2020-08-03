Экс-защитник «Локомотива» Хеведес объявил о завершении карьеры

«У меня также было несколько предложений от клубов из Германии, а также за границей, но я больше не хотел зависеть от решений других людей. Я хотел бы подвести черту прямо сейчас. Конечно, я стал замечать, что мне требуется больше времени на восстановление. Я мог бы компенсировать это своим опытом», – цитирует Хеведеса «Советский спорт» с ссылкой на Spiegel Online.