Экс-защитник «Локомотива» Хеведес объявил о завершении карьеры

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Бывший защитник «Локомотива» и сборной Германии Бенедикт Хеведес принял решение завершить карьеру.
«У меня также было несколько предложений от клубов из Германии, а также за границей, но я больше не хотел зависеть от решений других людей. Я хотел бы подвести черту прямо сейчас. Конечно, я стал замечать, что мне требуется больше времени на восстановление. Я мог бы компенсировать это своим опытом», – цитирует Хеведеса «Советский спорт» с ссылкой на Spiegel Online.
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