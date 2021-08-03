Баскетболист Карпенков: об игре в Токио, призе в 2,5 млн руб и жизни на Олимпиаде

Баскетболист Карпенков: об игре в Токио, призе в 2,5 млн руб и жизни на Олимпиаде
Баскетболист Карпенков: об игре в Токио, призе в 2,5 млн руб и жизни на Олимпиаде
Сегодня, 15:41СпортФото: pxhere.com
24-летний баскетболист, игрок Свердловского «Темп-СУМЗ-УГМК» Илья Карпенко поделился с изданием «Комсомольская правда» своими впечатлениями от Олимпиады. 

Мужская сборная ОКР по баскетболу 3×3 заняла второе место на Олимпиаде в Токио, напоминает КП-Екатеринбург. Спортсмены были в шаге от победы, но в финале их обошла команда Латвии (18:21).

По его словам, сначала было разочарование от результата, ведь не хватило совсем немного. «Но потом уже пришло осознание, что мы зашли так далеко и оказались на втором месте. Сделали то, чего по сути от нас никто не ожидал. У нас серебро, мы молодцы», — сказал спортсмен.

Карпенков сообщил: за второе место полагается 2,5 млн руб. и автомобиль. На вопрос журналиста о том, достойная ли это награда, ответил: «Ничего себе! У меня таких денег никогда не было».

На игре произошел инцидент: у спортсмена порвал порвался кроссовок. «Я шагаю в сторону по трехочковой дуге вслед за соперником и чувствую, что нога резко проваливается и выскальзывает. Смотрю, вся внешняя сторона порвалась. Кто-то из наших крикнул «Док! Тейп!», и я замотал кроссовок тейпом.

«Больше всего в плохом смысле поразили кровати и дома из картона в Олимпийской деревне, тесные душевые. Но, несмотря на условия, все было интересно посмотреть, погулять», — рассказал спортсмен.

Карпенков отметил, что в клубе ждет особого к себе отношения к себе. «После поздравления буду вкалывать наравне со всеми», — добавил он.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы