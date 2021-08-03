Баскетболист Карпенков: об игре в Токио, призе в 2,5 млн руб и жизни на Олимпиаде

Мужская сборная ОКР по баскетболу 3×3 заняла второе место на Олимпиаде в Токио, напоминает КП-Екатеринбург. Спортсмены были в шаге от победы, но в финале их обошла команда Латвии (18:21).
По его словам, сначала было разочарование от результата, ведь не хватило совсем немного. «Но потом уже пришло осознание, что мы зашли так далеко и оказались на втором месте. Сделали то, чего по сути от нас никто не ожидал. У нас серебро, мы молодцы», — сказал спортсмен.
Карпенков сообщил: за второе место полагается 2,5 млн руб. и автомобиль. На вопрос журналиста о том, достойная ли это награда, ответил: «Ничего себе! У меня таких денег никогда не было».
На игре произошел инцидент: у спортсмена порвал порвался кроссовок. «Я шагаю в сторону по трехочковой дуге вслед за соперником и чувствую, что нога резко проваливается и выскальзывает. Смотрю, вся внешняя сторона порвалась. Кто-то из наших крикнул «Док! Тейп!», и я замотал кроссовок тейпом.
«Больше всего в плохом смысле поразили кровати и дома из картона в Олимпийской деревне, тесные душевые. Но, несмотря на условия, все было интересно посмотреть, погулять», — рассказал спортсмен.
Карпенков отметил, что в клубе ждет особого к себе отношения к себе. «После поздравления буду вкалывать наравне со всеми», — добавил он.