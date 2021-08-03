Тренер сборной России по синхронному плаванию хочет отстранить от ОИ диджея

Тренер сборной России по синхронному плаванию хочет отстранить от ОИ диджея
Тренер сборной России по синхронному плаванию хочет отстранить от ОИ диджея
Вчера, 22:40СпортФото: pxhere.com
Татьяна Данченко попросит оргкомитет Олимпиады в Токио разобраться с человеком, который отвечает за музыкальное сопровождение на соревнованиях.

«Этого диджея мы знаем давно! Такое ощущение, что его на нас замыкает, потому что он очень симпатизирует русской команде, но… честно говоря, я в такие совпадения не верю! Поэтому — да, я думаю, что делегация после соревнований будет настаивать на том, чтобы он больше не обслуживал крупные старты», — цитирует «Советский спорт» тренера со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Напомним, что российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко во время выступления дуэтов в квалификации на Олимпиаде включили не ту композицию. Сначала организаторы соревнований запустили другую музыку, затем ее прервали.

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