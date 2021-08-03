Тренер сборной России по синхронному плаванию хочет отстранить от ОИ диджея

«Этого диджея мы знаем давно! Такое ощущение, что его на нас замыкает, потому что он очень симпатизирует русской команде, но… честно говоря, я в такие совпадения не верю! Поэтому — да, я думаю, что делегация после соревнований будет настаивать на том, чтобы он больше не обслуживал крупные старты», — цитирует «Советский спорт» тренера со ссылкой на телеграм-канал Mash.