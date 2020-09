Антон Миранчук уверен, что его брат Алексей добьется успеха в Италии

Полузащитник сборной России перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллионов евро.

Антон Миранчук считает, что манера игры «Аталанты» хорошо подходит для его брата Алексея. Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя интервью футболиста для официального You-Tube канала сборной России. «Аталанта» – это топ-клуб, – отметил Антон Миранчук. – Сейчас команда выходит на новый уровень. Для Алексея это очень хорошее предложение. Верю, что он там раскроется и покажет себя с наилучшей стороны. Леша – профессионал и очень хороший игрок. Уверен, что он впишется в игру новой команды. Знаю, что их тренер любит атлетичный футбол, и там много работы на физику. Тем лучше для Алексея. Уверен, что все сложится хорошо. Наверное, я еще не осознаю до конца, что вернусь в раздевалку, и больше не будет твоего близкого человека рядом. Это не просто, но это футбол, и мы были готовы к этому. Уверен, что мы еще увидимся на футбольном поле. Стану ли я лидером «Локомотива»? Я не хочу ничего загадывать и делать прогнозы. Буду отдаваться на сто процентов. Буду делать то, что от меня зависит. Время покажет. Футбол покажет».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter