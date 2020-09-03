Антон Миранчук уверен, что его брат Алексей добьется успеха в Италии

Антон Миранчук уверен, что его брат Алексей добьется успеха в Италии

Сегодня, 15:36СпортPhoto: pxhere.com
Полузащитник сборной России перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллионов евро.

Антон Миранчук считает, что манера игры «Аталанты» хорошо подходит для его брата Алексея. Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя интервью футболиста для официального You-Tube канала сборной России.

«Аталанта» – это топ-клуб, – отметил Антон Миранчук. – Сейчас команда выходит на новый уровень. Для Алексея это очень хорошее предложение. Верю, что он там раскроется и покажет себя с наилучшей стороны.

Леша – профессионал и очень хороший игрок. Уверен, что он впишется в игру новой команды. Знаю, что их тренер любит атлетичный футбол, и там много работы на физику. Тем лучше для Алексея. Уверен, что все сложится хорошо.

Наверное, я еще не осознаю до конца, что вернусь в раздевалку, и больше не будет твоего близкого человека рядом. Это не просто, но это футбол, и мы были готовы к этому. Уверен, что мы еще увидимся на футбольном поле.

Стану ли я лидером «Локомотива»? Я не хочу ничего загадывать и делать прогнозы. Буду отдаваться на сто процентов. Буду делать то, что от меня зависит. Время покажет. Футбол покажет».

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