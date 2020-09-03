Болельщикам разрешат посещать матчи Единой лиги ВТБ

Болельщикам разрешат посещать матчи Единой лиги ВТБ

Сегодня, 19:56СпортPhoto: pxhere.com
Новый баскетбольный сезон в России должен начаться 20 сентября. 

Зрители смогут посещать матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ после старта нового регулярного чемпионата. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Чемпионат начнется с болельщиками на трибунах, вопрос в проценте посещаемости, – заявила Корстин. – Все зависит от региона: минимально это 10% от заполняемости арены, максимально – 50%. Но все может измениться в ближайшее время. Я надеюсь, это изменится к лучшему».

Сезон-2019/20 в Единой лиге ВТБ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпион при этом объявлен не был.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы