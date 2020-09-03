Болельщикам разрешат посещать матчи Единой лиги ВТБ

«Чемпионат начнется с болельщиками на трибунах, вопрос в проценте посещаемости, – заявила Корстин. – Все зависит от региона: минимально это 10% от заполняемости арены, максимально – 50%. Но все может измениться в ближайшее время. Я надеюсь, это изменится к лучшему».