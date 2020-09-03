«Слован» рассматривает возможность возвращения в КХЛ

Если в дальнейшем финансовая ситуация будет оставаться стабильной, «Слован» может рассмотреть возможность возвращения в КХЛ, но для этого будет необходимо расширить состав команды. В перспективе основные игроки будут играть в КХЛ, а резервисты – в словацкой экстралиге.