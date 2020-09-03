«Слован» рассматривает возможность возвращения в КХЛ

«Слован» рассматривает возможность возвращения в КХЛ

Вчера, 23:51СпортPhoto: pxhere.com
Новые владельцы клуба «Слован» рассматривают возможность возвращения команды в Континентальную хоккейную лигу.

14 августа «Слован» перешел под контроль новых инвесторов во главе с одним из самых богатых бизнесменов Словакии Рудольфом Грубы, основателем компании ESET, которая занимается разработкой антивирусного программного обеспечения, сообщает «Советский спорт».

«Слован» уже начал выплачивать хоккеистам долги по контрактам, а также ликвидировал задолженность перед муниципалитетом Братиславы за аренду хоккейного комплекса имени Ондрея Непелы.

Если в дальнейшем финансовая ситуация будет оставаться стабильной, «Слован» может рассмотреть возможность возвращения в КХЛ, но для этого будет необходимо расширить состав команды. В перспективе основные игроки будут играть в КХЛ, а резервисты – в словацкой экстралиге.

Ранее «Слован» выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2012 по 2019 годы.

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