Россию на чемпионате мира по самбо представит спортсменка из Ирбита

17-летняя Дарья Речкалова из Ирбита в октябре представит честь России на чемпионате мира в Монголии. Ее подготовкой занимается тренер местной спортивной школы Михаил Дымшаков.

Дарья уже имеет награды: в ноябре 2020 года она стала чемпионкой мира, а в апреле 2021 года — чемпионкой Европы по самбо. Об этом на своей личной странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что внук Михаила также может продолжить династию тренеров. На данный момент он работает учителем физкультуры и тренером-преподавателем по футболу в школе. Напомним, 16 августа стало известно, что спортсменка из Екатеринбурга Ксения Фоминых выиграла чемпионат мира по парашютному спорту. Соревнования с участием представителей разных стран мира прошли в Кемерово. Ксения Фоминых из Екатеринбурга выиграла чемпионат мира по парашютному спорту

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter