Россию на чемпионате мира по самбо представит спортсменка из Ирбита

Россию на чемпионате мира по самбо представит спортсменка из Ирбита
Россию на чемпионате мира по самбо представит спортсменка из Ирбита
Сегодня, 21:07СпортФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
17-летняя Дарья Речкалова из Ирбита в октябре представит честь России на чемпионате мира в Монголии. Ее подготовкой занимается тренер местной спортивной школы Михаил Дымшаков.

Дарья уже имеет награды: в ноябре 2020 года она стала чемпионкой мира, а в апреле 2021 года — чемпионкой Европы по самбо. Об этом на своей личной странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он отметил, что внук Михаила также может продолжить династию тренеров. На данный момент он работает учителем физкультуры и тренером-преподавателем по футболу в школе.

Напомним, 16 августа стало известно, что спортсменка из Екатеринбурга Ксения Фоминых выиграла чемпионат мира по парашютному спорту. Соревнования с участием представителей разных стран мира прошли в Кемерово.

Материалы по теме:
Евгений КуйвашевИрбитЧемпионат мирасамбо
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы