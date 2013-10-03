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Художественная гимнастика в Нижнем Тагиле: есть огромный потенциал, но нет возможностей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Художественная гимнастика в Нижнем Тагиле: есть огромный потенциал, но нет возможностей

3 октября 2013, 12:00Спорт
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