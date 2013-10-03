Художественная гимнастика в Нижнем Тагиле: есть огромный потенциал, но нет возможностей

В Нижнем Тагиле, кстати, в рамках художественной гимнастики скоро пройдут открытые областные соревнования по групповым упражнениям. А это значит, что в наш город съедутся команды со всего региона. Пройдет соревнование во дворце творчества. Есть и тагильские встречи, на которые приглашаются российские спортсменки. Кроме того, в Нижнем Тагиле проводится и «Мисс Весна» - межрегиональный турнир по художественной гимнастике. Тренер Вера Георгиевна Запащикова рассказала TagilCity.ru, что в нашем городе есть множество звездочек, которые стараются и любят своё дело.

Фотографии с прошлогоднего турнира «Мисс Весна» в Нижнем Тагиле

Но, как оказалось, есть и обратная сторона медали в развитии этого вида спорта в нашем городе. Дело в том, что в Нижнем Тагиле нет ни одного (!) специализированного зала для занятия художественной гимнастикой.

Гимнастки не могут проявить себя в полной мере, потому что нет специализированных залов в Нижнем Тагиле. Все дети занимаются на базах общеобразовательных школ. Очень много детей хотят заниматься, но ограничены рамки рассказывается Вера Георгиевна.

Согласно стандарту, в зале должно быть как минимум две площадки, кроме того, высота до потолка должна быть 10 метров. К слову, тренеры неоднократно обращались в Администрацию города по этому вопросу.

Все знают о нашем горе. Обещают, что в новом строящемся ФОКе на ГГМ выделят место для девочек, которые занимаются в школах на Гальянке.

Надо отметить, что тяжелое положение, о котором говорит Вера Георгиевна, не подкашивает ни тренеров, ни самих воспитанниц.

Тренеры наши не сдаются! Все они занимаются во второй половине дня в школах, после общеобразовательных уроков.

На самом деле, это проблема очень серьезна и быстрого решения в ней, конечно, нет. Однако все надеются на выход из ситуации, и эти печальные мысли, к счастью, не мешают девочкам заниматься и добиваться спортивных высот. Повторимся, очень много ребят, по словам тренера, хотят заниматься этим видом спорта. Да и мамочки с детства мечтают отдать своих дочерей в профессиональные секции, и одной из популярнейших является художественная гимнастика. Именно она развивает гибкость, стойкость, выносливость, дисциплинированность, изящность. Поддержка спорта на городском уровне, а тем более такого популярного, надо полагать, придаст городу еще больше авторитета. А сейчас, к сожалению, любимый многими спорт остается без должной поддержки в нашем городе.