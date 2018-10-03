Тагильчанин Максим Мельков стал волонтером Гран-при России «Формулы-1»

С 28 по 30 сентября в Сочи состоялся российский этап чемпионата «Формула-1», в котором участвовали 20 лучших пилотов мира, среди них россиянин Сергей Сироткин, который представлял британскую команду.

Тагильчанин Максим Мельков приехал на соревнования в качестве волонтера.

Я работал на парковке на 1200 машин, рассказывал программу гонки. Впечатления положительные, в Сочи меня встретили хорошо, пояснил Максим Мельков.