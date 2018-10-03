Тагильчанин Максим Мельков стал волонтером Гран-при России «Формулы-1»
Сегодня, 15:30СпортФото: личная страница Максима Мелькова
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Тагильчанин Максим Мельков принял участие в «Формуле-1» в Сочи в качестве волонтера.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 28 по 30 сентября в Сочи состоялся российский этап чемпионата «Формула-1», в котором участвовали 20 лучших пилотов мира, среди них россиянин Сергей Сироткин, который представлял британскую команду.
Тагильчанин Максим Мельков приехал на соревнования в качестве волонтера.
Я работал на парковке на 1200 машин, рассказывал программу гонки. Впечатления положительные, в Сочи меня встретили хорошо, пояснил Максим Мельков.
Максим рассказал на своей странице в соцсети, что благодаря работе на «Формуле-1» ему удалось пообщаться и сделать фотографии с такими пилотами как Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян, Федор Воробьев.
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