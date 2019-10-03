Великобритания поможет Екатеринбургу с организацией Универсиады
Сегодня, 11:51СпортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Делегация из Свердловской области приглашена в Великобританию для обмена опытом, который поможет в организации Универсиады-2023, сообщает ТАСС со ссылкой на слова генконсула Великобритании и Северной Ирландии Ричарда Дьюэлла.
Сюжеты: Екатеринбург
Делегация приглашена в Бирменгем, где пройду Игры Содружества 2022 года. Гостям из России будут переданы наработки по организации и проведению подобных событий.
Свердловская область и Великобритания таким образом планируют не только обменяться опытом, но и укрепить взаимоотношения для развития дальнейшего сотрудничества.
Напомним, что Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, ранее спортивное событие принимала Казань в 2013 году.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей