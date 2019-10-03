Великобритания поможет Екатеринбургу с организацией Универсиады

Делегация приглашена в Бирменгем, где пройду Игры Содружества 2022 года. Гостям из России будут переданы наработки по организации и проведению подобных событий.

Свердловская область и Великобритания таким образом планируют не только обменяться опытом, но и укрепить взаимоотношения для развития дальнейшего сотрудничества.