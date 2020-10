Два гола за четыре минуты. На Екатеринбург Арене сыграли «Урал» и ЦСКА Москва

3 октября на Екатеринбург Арене футболисты «Урала» встретили гостей из ЦСКА Москва. Матч прошел в рамках 10 тура Премьер-Лиги.

Первую половину матча игроки «Урала» смогли сохранить «ничейный» счет. Но, несмотря на удаление игрока ЦСКА Хёрдура Магнуссона на 49 минуте матча, армейцы дважды поразили ворота соперника. Голы были забиты Бахтиёром Зайнутдиновым на 52 минуте и Константином Марадишвили на 56 минуте. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу ЦСКА Москва. Это третья победа армейского клуба подряд. Благодаря ей он занимает третью строчку в таблице Премьер-Лиги. «Урал» находится на 11 месте. Напомним, игрок «Урала» Эрик Бикфалви попал в список лучших футболистов 2019–2020 годов. Игрок «Урала» вошел в список лучших футболистов России

