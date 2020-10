Нижний Тагил примет участников финала Континентального кубка по лыжному двоеборью, сообщает «Тагильский рабочий».

Турнир будет проходить весной 2021 года. В предстоящем сезоне на Долгой горе пройдут этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина. Соревнования у мужчин пройдут 6 декабря, а у женщин — 20 и 21 марта. Сезон у летающих лыжников начнется 21 ноября в Висле, у женщин — 5 декабря в Лиллехаммере. Напомним, тагильские слаломисты принимают участие в первенстве Европы по гребному слалому. Тагильчане примут участие в первенстве Европы по гребному слалому

