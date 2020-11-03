Дмитрий Губерниев: Над Заболотным все глумились, а сейчас он в сборной России

Дмитрий Губерниев: Над Заболотным все глумились, а сейчас он в сборной России

Сегодня, 16:28СпортPhoto: pxhere.com
Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает заслуженным вызов форварда «Сочи» Антона Заболотного в сборную России.

«Над Антоном глумились, а сейчас он оказался в сборной? Публичные люди должны быть готовы к различным ударам, – приводит «Советский спорт» слова Губерниева. – Глумиться можно сколько угодно, а человек потом выходит и играет хорошо. Заболотный заслужил место в сборной России».

Отметим, что в прошлом месяце 29-летний форвард отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом в четырех матчах РПЛ.

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией, после чего сыграет с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября) в Лиге наций.

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