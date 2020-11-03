Дмитрий Губерниев: Над Заболотным все глумились, а сейчас он в сборной России

«Над Антоном глумились, а сейчас он оказался в сборной? Публичные люди должны быть готовы к различным ударам, – приводит «Советский спорт» слова Губерниева. – Глумиться можно сколько угодно, а человек потом выходит и играет хорошо. Заболотный заслужил место в сборной России».