Дмитрий Губерниев: Над Заболотным все глумились, а сейчас он в сборной России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает заслуженным вызов форварда «Сочи» Антона Заболотного в сборную России.

«Над Антоном глумились, а сейчас он оказался в сборной? Публичные люди должны быть готовы к различным ударам, – приводит «Советский спорт» слова Губерниева. – Глумиться можно сколько угодно, а человек потом выходит и играет хорошо. Заболотный заслужил место в сборной России». Отметим, что в прошлом месяце 29-летний форвард отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом в четырех матчах РПЛ. 12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией, после чего сыграет с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября) в Лиге наций.

