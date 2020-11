Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что уровень футбола, который показывает петербургский «Зенит» ничем не отличается от команды, которая занимает последнее место в турнирной таблице.

«Как мне кажется, Семак не развивает команду и сам как тренер не развивается. Я ожидал от Сергея Богдановича больше. Первый хороший сезон и потом стагнация. Я не знаю, с чем связано то, что они так остановились и играют в футбол, условно, «Уфы»: бей вперед, игра придет. Это не для «Зенита», – приводит слова Широкова «Советский спорт». Напомним, что «Зенит» занимает в турнирной таблице второе место, набрав 27 очков, а «Уфа» расположилась на последнем месте с шесть очками.

