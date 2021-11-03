Дасаев считает, что Сафронов выглядит в последнее время увереннее Гилерме

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на ТАСС, Ринат Дасаев считает, что Матвей Сафонов неплохо сыграл в двух последних матчах за национльную команду против Словакии (1:0) и Словении (2:1). По мнению экс-вратаря сборной СССР, 22-летний футболист смотрится увереннее, чем Гилерме из "Локомотива". Дасаев назвал "проверкой" вызов в сборную голкипера "Химок" Владислава Лантратова.
Напомним, что еще одним вратарем, который будет готовиться к ноябрьским матчам квалификации ЧМ-2022 стал Никита Хайкин из норвежского "Буде Глимта". К встрече с Кипром (11 ноября в Санкт-Петербурге) тренерский штаб сборной определит трех вратарей для участия в играх.
Добавим, что 15 ноября в Сплите российская команда встретится со сборной Хорватии.