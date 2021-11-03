Дасаев считает, что Сафронов выглядит в последнее время увереннее Гилерме

Дасаев считает, что Сафронов выглядит в последнее время увереннее Гилерме
Дасаев считает, что Сафронов выглядит в последнее время увереннее Гилерме
Сегодня, 17:17СпортФото: pxhere.com
Лучший вратарь мира 1988 года объяснил, почему голкипер "Краснодара" заслуживает место основного вратаря сборной России.

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на ТАСС, Ринат Дасаев считает, что Матвей Сафонов неплохо сыграл в двух последних матчах за национльную команду против Словакии (1:0) и Словении (2:1). По мнению экс-вратаря сборной СССР, 22-летний футболист смотрится увереннее, чем Гилерме из "Локомотива". Дасаев назвал "проверкой" вызов в сборную голкипера "Химок" Владислава Лантратова.

Напомним, что еще одним вратарем, который будет готовиться к ноябрьским матчам квалификации ЧМ-2022 стал Никита Хайкин из норвежского "Буде Глимта". К встрече с Кипром (11 ноября в Санкт-Петербурге) тренерский штаб сборной определит трех вратарей для участия в играх.

Добавим, что 15 ноября в Сплите российская команда встретится со сборной Хорватии.

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