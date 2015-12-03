Екатеринбург готовится к приему чемпионата России по фигурному катанию

В Екатеринбурге стартует продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию , который пройдет в уральской столице 22-27 декабря на площадке КРК «Уралец». За награды первенства будут бороться 90 спортсменов, среди них 11 олимпийских чемпионов.

Кто будет представлять на чемпионате Свердловскую область, станет известно 6 декабря, по завершении 5-го этапа Кубка России, который стартует 2 декабря в Москве. Уже точно известно, что в число участников национального чемпионата в одиночном мужском катании вошел Максим Ковтун. Среди потенциальных участников также олимпийская чемпионка Юлия Липницкая и екатеринбургская танцевальная пара Анжелика Канивец и Алексей Чижов.