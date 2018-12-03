Японец Рюи Кобояши победил на Кубке мира среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле
В воскресенье, 2 декабря, в Нижнем Тагиле завершился шестой этап Кубка мира среди летающих лыжников. Победу в прыжках на лыжах с трамплина на уральской земле одержал японец Рюи Кобояши.
В Нижнем Тагиле завершились этапы Кубка мира среди летающих лыжников. В воскресенье лыжники совершили три прыжка – квалификационный, зачётный и финальный.
Состав призёров второго дня в Нижнем Тагиле остался прежним, однако сменились позиции. Лидер общего зачёта Кубка мира японец Рюи Кобояши 2 декабря совершил три достойных прыжка, которые принесли ему первому место.
Второе место у субботнего победителя – норвежца Йохана Андре Форфанга. Кстати, именно норвежец установил рекорд на трамплине К-120 - в 2017 году он улетел на 141 метр. Третьим призёром 2 декабря стал поляк Пётр Жила.
Спортсмены признались, что погодные условия в воскресенье были лучше, чем днём ранее. Это позволило летающим лыжникам дважды доказать, что тагильский трамплин им подходит.
Следующая остановка у спортсменов – немецкий город Титизее-Нойштадт. А в Нижнем Тагиле уже в марте пройдут международные соревнования по лыжному двоеборью и этап Кубка мира среди летающих лыжниц «Синяя птица».
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