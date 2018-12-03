Японец Рюи Кобояши победил на Кубке мира среди летающих лыжников в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле завершились этапы Кубка мира среди летающих лыжников. В воскресенье лыжники совершили три прыжка – квалификационный, зачётный и финальный.

Состав призёров второго дня в Нижнем Тагиле остался прежним, однако сменились позиции. Лидер общего зачёта Кубка мира японец Рюи Кобояши 2 декабря совершил три достойных прыжка, которые принесли ему первому место.

Второе место у субботнего победителя – норвежца Йохана Андре Форфанга. Кстати, именно норвежец установил рекорд на трамплине К-120 - в 2017 году он улетел на 141 метр. Третьим призёром 2 декабря стал поляк Пётр Жила.

Спортсмены признались, что погодные условия в воскресенье были лучше, чем днём ранее. Это позволило летающим лыжникам дважды доказать, что тагильский трамплин им подходит.