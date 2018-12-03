Юные тагильчане поедут на международные детские игры на призы олимпийских чемпионов
Юные спортсмены будут представлять Нижний Тагил на международных детских играх на призы олимпийских чемпионов.
Ребята, которые поедут на соревнования встретились 3 декабря с главой города. На встречу прибыли воспитанники всех спортшкол Нижнего Тагила. Владислав Пинаев вручил спортсменам экипировку с символикой города.
Участие в этом турнире для сборной Нижнего Тагила – большая честь и ответственность, потому что наши ребята единственные, кроме хозяев соревнований, кто будет представлять на международных стартах муниципальное образование, подчеркнул Владислав Пинаев.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, впервые в истории города столь внушительная делегация пловцов, лыжников и гимнасток будет представлять муниципальное образование на Кубке Александра Попова.
Для юных спортсменов на международном форуме также пройдут различные мастер-классы, которые проведут 30 олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости