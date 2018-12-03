Юные тагильчане поедут на международные детские игры на призы олимпийских чемпионов

Ребята, которые поедут на соревнования встретились 3 декабря с главой города. На встречу прибыли воспитанники всех спортшкол Нижнего Тагила. Владислав Пинаев вручил спортсменам экипировку с символикой города.

Участие в этом турнире для сборной Нижнего Тагила – большая честь и ответственность, потому что наши ребята единственные, кроме хозяев соревнований, кто будет представлять на международных стартах муниципальное образование, подчеркнул Владислав Пинаев.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, впервые в истории города столь внушительная делегация пловцов, лыжников и гимнасток будет представлять муниципальное образование на Кубке Александра Попова.