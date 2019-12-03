Фигуристка из Нижнего Тагила заняла второе место на первенстве в Тюменской области

Фигуристка тренируется в школе олимпийского резерва «Юпитер».

В соревнованиях в Тюмени участвовали фигуристы из Москвы и Московской области, Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также из Пермского и Краснодарского краев.

Елизавета Лабутина выступила в произвольное программе, где заняла третье место и в короткой, где стала первой. Так, она получила серебряную медаль во втором разряде среди девушек.

9 декабря пройдет финальный тур соревнований. Елизавета Лабутина отправится туда в числе победителей.