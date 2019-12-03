Фигуристка из Нижнего Тагила заняла второе место на первенстве в Тюменской области
Сегодня, 09:31СпортФото: pixabay.com
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10-летняя Елизавета Лабутина завоевала второе место на I этапе открытого первенства тюменской области, сообщает ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Фигуристка тренируется в школе олимпийского резерва «Юпитер».
В соревнованиях в Тюмени участвовали фигуристы из Москвы и Московской области, Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также из Пермского и Краснодарского краев.
Елизавета Лабутина выступила в произвольное программе, где заняла третье место и в короткой, где стала первой. Так, она получила серебряную медаль во втором разряде среди девушек.
9 декабря пройдет финальный тур соревнований. Елизавета Лабутина отправится туда в числе победителей.
Она занимается фигурным катанием с четырех лет. Ее тренером является Анна Болдина и мама, бывшая фигуристка Полина Лабутина.
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