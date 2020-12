Российский теннисист Андрей Рублев номинирован на приз игроку, который добился максимального прогресса в 2020 году.

Также в число номинантов вошли аргентинец Диего Шварцман, итальянец Янник Синнер и француз Уго Умбер, сообщает «Советский спорт». Отметим, что в 2020 году Рублев выиграл пять турниров (лучший показатель среди всех игроков) и пробился на Итоговый турнир года, завершив сезон на восьмом месте в рейтинге. Обладателя награды назовут в декабре.

