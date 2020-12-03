«Тамбов» намерен за счет рекламы погасить долги на сумму в 50 миллионов рублей

Напомним, что Ранее сообщалось о том, что часть игроков тамбовской команды будут бойкотировать матч со «Спартаком», если не будет решен вопрос с долгами по зарплатам. Позже спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что команда выйдет матч чемпионата России со «Спартаком».