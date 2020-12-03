«Тамбов» намерен за счет рекламы погасить долги на сумму в 50 миллионов рублей

«Тамбов» намерен за счет рекламы погасить долги на сумму в 50 миллионов рублей

Вчера, 22:51СпортPhoto: pxhere.com
Клуб, который в прошлом году дебютировал в РПЛ, испытывает серьезные финансовые проблемы.

Как сообщает «Советский спорт», «Тамбов» договаривается с контрагентами закрыть задолженности за счет их рекламы на форме, стадионе и другой клубной атрибутике.

Отмечается, что таким образом, клуб может погасить до 50 миллионов рублей долгов.

Напомним, что Ранее сообщалось о том, что часть игроков тамбовской команды будут бойкотировать матч со «Спартаком», если не будет решен вопрос с долгами по зарплатам. Позже спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что команда выйдет матч чемпионата России со «Спартаком».

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