«Тамбов» намерен за счет рекламы погасить долги на сумму в 50 миллионов рублей

Клуб, который в прошлом году дебютировал в РПЛ, испытывает серьезные финансовые проблемы.

Как сообщает «Советский спорт», «Тамбов» договаривается с контрагентами закрыть задолженности за счет их рекламы на форме, стадионе и другой клубной атрибутике. Отмечается, что таким образом, клуб может погасить до 50 миллионов рублей долгов. Напомним, что Ранее сообщалось о том, что часть игроков тамбовской команды будут бойкотировать матч со «Спартаком», если не будет решен вопрос с долгами по зарплатам. Позже спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что команда выйдет матч чемпионата России со «Спартаком».

