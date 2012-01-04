Сегодня в Нижнем Тагиле соберутся лучшие гребцы региона

Он посвящён памяти Татьяны Халтуриной, одной из основателей школы гребного слалома «Полюс». В этот день в маленьком бассейне школы собираются до 120 спортсменов всех возрастов из Свердловской и Челябинской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа, рассказала дочь Татьяны Хылтуриной Ольга Гвоздева.

Сегодня Ольга Гвоздева известна как тренер сильнейшей каноэ-двойки страны, бронзовых олимпийских призёров Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова. Вместе с ними она 15 января отправится в Австралию. Там слаломисты будут готовиться к Олимпиаде 2012 в Лондоне, лицензию на участие в которой тагильчане выиграли в октябре.

Обычно тагильчане зимой тренируются в ЮАР. Но в этом году им выделили деньги на тренировку в Австралии, где готовятся к сезону сильнейшие команды мира. В Сиднее ребята будут заниматься на олимпийском канале. И там же успеют померяться силами со спортсменами из других стран в двух соревнованиях: Australia Open и Oceania Open.