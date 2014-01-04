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Завтра тагильский «Спутник» сыграет с «Липецком»: шанс взять очки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завтра тагильский «Спутник» сыграет с «Липецком»: шанс взять очки

4 января 2014, 12:25Спорт
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