Завтра тагильский «Спутник» сыграет с «Липецком»: шанс взять очки

Напомним, сейчас «Спутник» находится на 22-й позиции таблицы, набрав 41 очко (для плей-офф нужно быть хотя бы на 16-м месте). «Липецк» обгоняет наших на две позиции, у них 43 очка. Вот что пишет болельщик на страничке ХК «Спутник» ВКонтакте:

Ну попадём на 16, и вылетим в первом же раунде с 0 в графе побед. Надо стараться повыше, к 12-10 подобраться, чтобы бороться потом, ну а сейчас, конечно, об этих местах и речи не идёт, до плофа бы доползти, хотя Спутнику сейчас никто не страшен, со всеми на равных играем, главное с соперниками типа Зауралья или Челмета не косячить, и все нормально будет! Павел Стольгиченко.