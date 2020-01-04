Тагильский «Спутник» одержал пятую победу в матче первенства Свердловской области

Матч проходил в Екатеринбурге, а соперником команды стал «Спартаковец». Игра завершилась со счетом 7:0.

В первенстве Свердловской области ХК «Спутник» находится вверху турнирной таблицы. Всего участие в турнире принимает семь команд. Игры проводятся в два круга — на «домашнем» льду и на выезде, а затем проводится серия плей-офф среди четырех сильнейших команд. Сегодняшний матч стал завершающим первого круга.