Тагильский «Спутник» одержал пятую победу в матче первенства Свердловской области
Сегодня, 18:56СпортФото: Группа ХК "Спутник" Вконтакте
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Сегодня состоялся очередной матч первенства Свердловской области по хоккею. Он завершился очередной, пятой, победой Нижнетагильского «Спутника», сообщается в группе хоккейного клуба Вконтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Матч проходил в Екатеринбурге, а соперником команды стал «Спартаковец». Игра завершилась со счетом 7:0.
В первенстве Свердловской области ХК «Спутник» находится вверху турнирной таблицы. Всего участие в турнире принимает семь команд. Игры проводятся в два круга — на «домашнем» льду и на выезде, а затем проводится серия плей-офф среди четырех сильнейших команд. Сегодняшний матч стал завершающим первого круга.
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