Свердловский экипаж занял шестую строчку после двух этапов «Дакар-2021»

Свердловский экипаж занял шестую строчку после двух этапов «Дакар-2021»

Сегодня, 19:20СпортPhoto: Snag racing
В Саудовской Аравии прошел второй этап «Дакар-2021». Жители Свердловской области Сергей Карякин и Антон Власюк прошли два этапа и заняли шестое место в своем классе.

Отмечается, что на первом этапе уральцы финишировали на пятом месте, на три минуты отстав от лидера — бразильца Рейнальдо Варелы, сообщает «Областная газета».

На втором этапе Сергей Карякин также избежал технических неполадок. На данном этапе, в классе багги, произошла смена лидера: первую строчку занял Салех Алсаиф из Саудовской Аравии. Экипаж из Свердловской области оказался на шестой позиции. От лидера уральцы отстали на шесть минут и сорок две секунды.

Напомним, «Дакар-2021» началась 2 января в Саудовской Аравии. Там же гонка завершится 15 января. Из-за пандемии COVID-19 участники не смогут выезжать за пределы страны. Им предстоит преодолеть свыше 7,6 тысячи километров.

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