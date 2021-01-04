Свердловский экипаж занял шестую строчку после двух этапов «Дакар-2021»

На втором этапе Сергей Карякин также избежал технических неполадок. На данном этапе, в классе багги, произошла смена лидера: первую строчку занял Салех Алсаиф из Саудовской Аравии. Экипаж из Свердловской области оказался на шестой позиции. От лидера уральцы отстали на шесть минут и сорок две секунды.