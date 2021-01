Уральский гонщик Сергей Карякин доехал до финиша первого этапа «Дакара»

Экипаж уральского гонщика Сергея Карякина стал пятым на первом этапе ралли «Дакар».

Карякин уступил лидеру гонки поляку Арону Домзала три минуты девять секунд. В генеральной классификации экипаж уральца идет седьмым, отставание от лидера — пять минут 33 секунды. После финиша Карякин рассказал, что первая гонка доставила удовольствие, несмотря на то, что была нелегкой. Всё у нас хорошо, только начинаем ехать и получаем удовольствие от того, что мы здесь, поделился гонщик. Штурман экипажа добавил, что спецучасток, который пришлось преодолеть, был тяжелым. По его мнению, организаторы сделали это, чтобы сразу отсечь лишних соперников. Сразу сложности, убойный спецучасток: камни, куча поломок у соперников. Но мы проехали без поломок,рассказал Антон Власюк. Напомним, гонка стартовала 2 января в Саудовской Аравии и закончится там же 15 января. Из-за пандемии коронавируса, участники не будут выезжать за пределы страны. Пилотам предстоит преодолеть более 7,6 тысячи километров. Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин получил допуск к участию в ралли «Дакар»

