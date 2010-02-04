«Спутник» сыграл с «Южным Уралом»

Как и в первой встрече сезона, командам для выяснения отношений не хватило основного времени. Уже на завершении первой минуты хозяева добились успеха, гости отыграли только в середине матча, свою первую шайбу в высшей лиге забросил молодой нападающий Валентин Артамонов. В начале третьего периода тагильчане повели в счете после успешного розыгрыша численного большинства в исполнении Антона Зимина с партнерами. Все же удержать победный счет "Спутнику" не удалось, орчане сравняли. На последней минуте тагильчане получили возможность разыграть "лишнего", но ничего сделать не смогли, как, впрочем, и в овертайме игра в формате "четыре на три" оказалась безуспешной. И все же, как только составы выровнялись, Дмитрий Трусов оказался расторопней всех на пятаке и протолкнул шайбу меж щитков орского голкипера. В итоге победа в овертайме 3:2, и "Спутник" сократил отставание от усть-каменогорского "Казцинк-Торпедо" до двух очков.