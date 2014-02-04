«СМОТРИ+»: вся Олимпиада – на экране смартфона или планшета без оплаты видеотрафика

Благодаря приложению «СМОТРИ+» зрители получат возможность в любой момент посмотреть всё, что происходит на Олимпийских играх: все соревнования и церемонии награждения. Эксклюзивность предложения заключается в том, что «МегаФон», помимо трансляций по всем 15-ти видам спорта, соберет в одном приложении самые яркие запоминающиеся эпизоды Олимпийских игр. Пользователи приложения смогут пересматривать результативные моменты Игр с помощью технологии логирования видеоконтента. Технология позволяет не только просмотреть отмеченный момент, но перемотать всю трансляцию до него и после. Эта возможность реализована благодаря сотрудничеству с АНО «Спортивное вещание» («Панорама»), которая является официальным вещателем ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи.

На современном этапе развития технологии передачи данных «МегаФону» важно не только обеспечить пользователей самым быстрым мобильным интернетом, но и предложить им интересный актуальный контент. А что сейчас может быть интереснее Олимпийских игр?! «СМОТРИ+» - это возможность смотреть все олимпийские соревнования, причем, где удобно и когда удобно: дома и на работе, в «пробках» и в кафе. А благодаря технологии логированного видео, пользователь сможет не только следить за Олимпиадой в режиме реального времени, но и пересматривать прошедшие соревнования и самые яркие моменты отмечает Андрей Кушнарев, директор по контенту и медиа компании «МегаЛабс».

Помимо спортивных соревнований в приложении можно посмотреть расписание всех трансляций, увидеть медальный зачет или установить напоминание о выбранной трансляции, чтобы не пропустить, например, выступление сборной. Также «СМОТРИ+» позволяет легко делиться понравившимся контентом в социальных сетях и собирать «лайки» за актуальные новости Олимпийских игр. А благодаря встроенному чату пользователи смогут пригласить своих друзей из Facebook вместе смотреть соревнования и обмениваться впечатлениями в режиме онлайн.

Приложение «СМОТРИ+» будет открыто для скачивания в Google Play и AppStore с первого дня Олимпийских игр. Приложение бесплатное и будет доступно абонентам всех операторов в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге (в международном роуминге доступно без возможности смотреть видео). Пользоваться приложением можно как через мобильный интернет, так и через Wi-Fi. Для абонентов «МегаФона» видеотрафик в рамках приложения тарифицироваться не будет, у абонентов других мобильных операторов трафик тарифицируется согласно тарифным планам.