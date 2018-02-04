Екатеринбургские фигуристки завоевали золото на Кубке Франции
4 февраля, 15:05Спорт
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Золотая медаль Кубка Франции по синхронному фигурному катанию досталась спортсменкам из Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Со 2 по 4 февраля в Руане проходит Кубок Франции по синхронному катанию. В категории «Юниоры» победителями стали участницы из екатеринбургской команды «Юность».
По информации «Вечернего Екатеринбурга», российские синхронистки сумели обойти американок на 12 баллов после выполнения короткой и произвольной программ.
Право участия в международном турнире девушки получили после того, как заняли первое место на Чемпионате России по синхронному фигурному катанию.
В конце января российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева принесли России золото и серебро Чемпионата Европы.
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