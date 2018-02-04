Екатеринбургские фигуристки завоевали золото на Кубке Франции

Со 2 по 4 февраля в Руане проходит Кубок Франции по синхронному катанию. В категории «Юниоры» победителями стали участницы из екатеринбургской команды «Юность».

По информации «Вечернего Екатеринбурга», российские синхронистки сумели обойти американок на 12 баллов после выполнения короткой и произвольной программ.

Право участия в международном турнире девушки получили после того, как заняли первое место на Чемпионате России по синхронному фигурному катанию.

В конце января российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева принесли России золото и серебро Чемпионата Европы.