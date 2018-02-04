Нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник» уступил воскресенскому «Химику» (ФОТО)

3 февраля на льду дворца «Подмосковье» в городе Воскресенск хозяева принимали гостей из Нижнего Тагила – хоккеистов клуба «Спутник».

Нижнетагильская команда прибыла на матч прямо из Китая, где уступила команде «КРС Хэйлунцзян». Именно это, по мнению тренера «Спутника» Сергея Лопушанского, стало причиной, по которой матч начался не в пользу тагильчан. Хозяева забросили первую шайбу на 18-ой минуте, а еще через 10 минут в ворота «Спутника» залетел ещё один гол.

Незадолго до окончания второго периода тагильские хоккеисты смогли забросить первую шайбу, а на 43-ей минуте сравняли счёт. После этого хозяева не позволяли успешно атаковать свои ворота и, забив 2 гола, вышли в победители к концу матча со счётом 4:2.

Я сказал ребятам, что команда приедет из Китая, тяжелая у них поездка, но настраивал на серьезную игру, что легко не будет. Так оно и получилось. Повели 2:0, потом расслабились, где-то допустили ошибки, недоработали чуть-чуть. Но в конце молодцы, что нашли в себе силы – забили и победили прокомментировал матч тренер «Химика» Вячеслав Козлов.

Следующим соперником «Спутника» станет команда «Звезда» из города Чехова. Матч состоится во вторник, 6 февраля, в 18:30 по московскому времени. На данный момент, нижнетагильская команда занимает 26 место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ХК «Спутник».

Фото: Официальная группа ХК «Спутник»