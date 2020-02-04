Спортсмены из Нижнего Тагила вернулись с медалями с международного турнира
Сборная бойцовского клуба «Финист» из Нижнего Тагила вернулась с международного турнира по боевым единоборствам федерации Комбат самообороны России WCSA/ICLAS/WTKA и всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ с медалями, сообщает «Тагильский рабочий».
В международном турнире в Екатеринбурге приняли участие более 900 спортсменов из России и стран СНГ.
Нижнетагильские спортсмены в составе сборной Свердловской области успешно выступили и вернулись с медалями.
Степченко Вячеслав (18+, 75 кг), стал победителем раздела «кикбоксинг» и серебряным призером по борьбе.
Молчанов Семён (14-15 лет, до 60 кг) — получил первое место в категории «всестилевое каратэ».
Орлова Ксения (18+, до 65 кг) — стала победительницей в разделе «борьба», также она завоевала второе место в разделе «всестилевое каратэ».
Щербинин Данил (18+, до 80 кг) — победитель международного турнира в разделе «всестилевое каратэ», второе место в разделе «кикбоксинг».
Овчарук Николай (6-7 лет до 22 кг) — получил второе место в категории «борьба».
Тренерам Бойцовского Клуба Финист Стяжкину Андрею Геннадьевичу и Курдяну Владимиру Акоповичу вручили черные пояса.