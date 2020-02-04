Спортсмены из Нижнего Тагила вернулись с медалями с международного турнира

В международном турнире в Екатеринбурге приняли участие более 900 спортсменов из России и стран СНГ.

Нижнетагильские спортсмены в составе сборной Свердловской области успешно выступили и вернулись с медалями.

Степченко Вячеслав (18+, 75 кг), стал победителем раздела «кикбоксинг» и серебряным призером по борьбе.

Молчанов Семён (14-15 лет, до 60 кг) — получил первое место в категории «всестилевое каратэ».

Орлова Ксения (18+, до 65 кг) — стала победительницей в разделе «борьба», также она завоевала второе место в разделе «всестилевое каратэ».

Щербинин Данил (18+, до 80 кг) — победитель международного турнира в разделе «всестилевое каратэ», второе место в разделе «кикбоксинг».

Овчарук Николай (6-7 лет до 22 кг) — получил второе место в категории «борьба».