Тагильская «Уралочка» обыграла краснодарское «Динамо» со счетом 3:1

Тагильская «Уралочка» продолжает сохранять лидерские позиции. Очередной матч на домашней площадке с краснодарским «Динамо» завершился победой тагильчанок.

В общей сложности команда набрала 34 очка в соревнованиях. Столько же набрал калининградский «Локомотив», у которого разница партий немного лучше.

Команде осталось провести три игры, после чего начнется плей-офф. «Уралочка» проведет два гостевых поединка — с подмосковным «Заречье-Одинцово» и калининградским «Локомотивом». Третья игра пройдет 23 февраля в Нижнем Тагиле.