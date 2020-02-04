Тагильская «Уралочка» обыграла краснодарское «Динамо» со счетом 3:1
Сегодня, 13:36СпортФото: страница команды "Уралочка-НТМК" Вконтакте
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В очередном матче в рамках «Суперлиги Париматч» команда «Уралочка» из Нижнего Тагила обыграла «Динамо» из Краснодара со счетом 3:1, сообщает ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильская «Уралочка» продолжает сохранять лидерские позиции. Очередной матч на домашней площадке с краснодарским «Динамо» завершился победой тагильчанок.
В общей сложности команда набрала 34 очка в соревнованиях. Столько же набрал калининградский «Локомотив», у которого разница партий немного лучше.
Команде осталось провести три игры, после чего начнется плей-офф. «Уралочка» проведет два гостевых поединка — с подмосковным «Заречье-Одинцово» и калининградским «Локомотивом». Третья игра пройдет 23 февраля в Нижнем Тагиле.
Параллельно команда участвует в европейской Лиге чемпионов. В рамках международных соревнований игра пройдет шестого февраля в Нижнем Тагиле. На домашней площадке «Уралочка» сыграет с московским «Динамо».
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