14-летняя воспитанница школы «Спутник» по фигурному катанию Нижнего Тагила Майя Хромых выступит на Кубке Первого канала, сообщается на сайте Федерации фигурного катания России.

Спортсменка является ученицей Этери Тутберидзе. Она заменит Алену Косторную, которая снялась с соревнования, поскольку еще не полностью восстановилась после болезни. Кубок Первого канала состоится с 5 по 7 февраля в Москве. Напомним, в декабре 2020 года Майя Хромых выступила на чемпионате России и заняла пятую строчку. Тагильчанка заняла пятое место на чемпионате России по фигурному катанию

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter