Сборная Белоруссии примет участие в чемпионате мира

Сборная Белоруссии примет участие в чемпионате мира

Сегодня, 11:21СпортPhoto: pixabay.com
Сборная Белоруссии не будет отказываться от участия в чемпионате мира по хоккею, несмотря на решение ИИХФ провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Латвии.

Как сообщает «Советский спорт», сборная Белоруссии будет играть в Латвии, так как «предпочитает выяснять, кто сильнее, на спортивных площадках».

Как отметили в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии, национальная команда продолжит подготовку к чемпионату, и место его проведения никак не скажется на планах участия в нем белорусских хоккеистов.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. В группе А между собой сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, в группе В – Канада, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

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