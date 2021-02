Сборная Белоруссии примет участие в чемпионате мира

Сборная Белоруссии не будет отказываться от участия в чемпионате мира по хоккею, несмотря на решение ИИХФ провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Латвии.

Как сообщает «Советский спорт», сборная Белоруссии будет играть в Латвии, так как «предпочитает выяснять, кто сильнее, на спортивных площадках». Как отметили в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии, национальная команда продолжит подготовку к чемпионату, и место его проведения никак не скажется на планах участия в нем белорусских хоккеистов. Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. В группе А между собой сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, в группе В – Канада, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

